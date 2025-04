Elezioni Provincia: presentata ufficialmente la candidatura del sindaco Roberto Ammatuna

Si è tenuta questa mattina, presso la sala Gianni Molè della ex Provincia di Ragusa, la presentazione ufficiale della candidatura del sindaco di Pozzallo, on. Roberto Ammatuna, alla carica di presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, sostenuto dalla lista di candidati al Consiglio provinciale “Partito Democratico – l’Alternativa”.

All’incontro con i rappresentanti degli organi di informazione, i sindaci di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Vittoria, Mario Cutello, Lino Giaquinta e l’on. Ciccio Aiello, i parlamentari regionali Nello Dipasquale e Stefania Campo, oltre ai candidati al Consiglio provinciale.

“Finalmente – ha dichiarato l’on. Dipasquale -all’indomani dell’appuntamento elettorale del 27 aprile ci libereremo dei Commissari e avremo una rappresentanza democratica a gestire le ex Province. Ovviamente, le elezioni di secondo livello sono la sconfitta dei propositi del centrodestra che (nonostante i propri numeri a Palermo e a Roma) non è stato in grado di abolire la legge Delrio e affidare ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente i presidenti dei Liberi Consorzi. La candidatura autorevole sostenuta dall’area progressista della provincia – ha detto ancora Dipasquale – ha concrete possibilità di vittoria date le caratteristiche e le qualità del sindaco Ammatuna che è forte della lunga esperienza amministrativa e parlamentare”.

L’on. Stefania Campo ha definito questa alleanza tra centrosinistra e area progressista una “grande prova di compattezza per sfidare un centrodestra apparso spaccato a livello provinciale fin dal primo momento. Il risultato non è ancora scritto – ha detto – e per questo lancio un appello ai consiglieri comunali che si sono presentati come civici, possibilmente di area progressista, ma che loro malgrado si trovano ora nel centrodestra, affinché sostengano la candidatura di Roberto Ammatuna. La vittoria di Ammatuna in questa competizione elettorale consentirebbe alla nostra Provincia di essere rappresentanti da una voce non appiattita ai diktat della destra di governo a Palermo e a Roma, che possa denunciare le mancanze e le carenze economiche che colpiscono le aree periferiche come è il territorio ibleo”.

Unanime il commento dei sindaci Cutello, Giaquinta e Aiello che hanno sottolineato l’importanza di poter avere nuovamente un organo di governo della ex Provincia che possa essere realmente di coordinamento e di regia per rispondere alle varie esigenze del territorio.

Il candidato presidente, l’on. Roberto Ammatuna, nel salutare positivamente l’avvicinarsi del periodo commissariale del Libero Consorzio comunale di Ragusa, ha ha sottolineato come la presentazione della sua candidatura “con uno schieramento progressista, assente da tempo alla guida della provincia, rappresenti un segnale di discontinuità rispetto a gestioni precedenti che non hanno prodotto risultati esaltanti. La mia candidatura – ha aggiunto – è affiancata da una classe dirigente valida e con una chiara visione del ruolo cruciale del Libero Consorzio come ente intermedio sulle problematiche dei rifiuti, delle risorse idriche, del turismo, dell’agricoltura e, soprattutto, delle infrastrutture. Un tema centrale è quello dell’intermodalità, un termine sconosciuto nella provincia di Ragusa nonostante la presenza di un aeroporto, un porto e alcuni tratti autostradali: è necessario lavorare tanto per colmare i disagi creati dall’assenza di una rete ferroviaria degna di questa definizione. Un lavoro che deve essere portato avanti in sinergia con Siracusa e Caltanissetta proprio per sviluppare la linea ferroviaria Siracusa-Caltanissetta, ritenuta fondamentale per l’intermodalità in queste tre province. Un ruolo importantissimo il Libero Consorzio potrà averlo anche nel campo della Sanità: pur non avendo competenze dirette, l’ex Provincia potrà svolgere quei ruoli di coordinamento e di pressione nei confronti della politica regionale necessari perché si puntino i riflettori sui problemi cronici della sanità provinciale e tentare di risolverli”.

La lista dei nove candidati, tra Sindaci e Consiglieri, dei vari Comuni della Provincia, denominata “Partito Democratico – L’Alternativa”, è così composta:

Garretto Giovanni

Melia Silvia

Schembari Salvatore

Scollo Gaetano

Giaquinta Bartolo

Giacchi Maria

Ballatore Lorenzo

Riccotti Caterina

Sallemi Roberta

Durante la conferenza stampa è stato brevemente illustrato il programma elettorale della coalizione che è in allegato.



© Riproduzione riservata