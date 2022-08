Elezioni: arriva Salvini a Ragusa. In Sicilia anche Meloni e forse Berlusconi a Palermo

Definite liste e listìni la campagna elettorale per le regionali in Sicilia entra nel vivo e già dalla prossima settimana i primi big del centrodestra saranno nell’isola al fianco del loro candidato Renato Schifani. Lunedì mattina la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dai segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, sarà a Messina e nel pomeriggio alle 18 si sposterà a Le Ciminiere di Catania per un comizio al quale sarà presente anche l’ex presidente del Senato. Ad inizio settimana sarà in Sicilia anche il leader della Lega Matteo Salvini per una due giorni in giro per l’isola per incontrare i rappresentanti delle attività produttive e delle associazioni di categoria insieme al segretario regionale Nino Minardo.

Il programma è in via di definizione, comunque secondo quanto apprende Italpress il leader leghista sarà lunedì nella sicilia orientale (Ragusa, Siracusa e Catania) e martedì si sposterà nella sicilia occidentale per chiudere con un evento a Palermo insieme al senatore Schifani. In via di definizione anche il programma di Forza Italia che potrebbe vedere la presenza a Palermo di Silvio Berlusconi. Ma al momento tutto è in via di definizione e nulla è ancora ufficialmente confermato. Sicuramente a settembre i principali esponenti di Forza Italia saranno in Sicilia per non far mancare il proprio supporto al loro candidato Renato Schifani che dalla prossima settimana inizierà il suo tour per le 9 province siciliane per illustrare il suo programma elettorale sul territorio regionale.