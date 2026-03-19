Educazione e memoria: l’asilo nido di via Australia intitolato a don Giussani

Il nuovo asilo nido comunale di via Australia sarà intitolato alla figura di Luigi Giussani, sacerdote ed educatore nato nel 1922 e scomparso nel 2005. La decisione è stata approvata dall’Amministrazione comunale con la deliberazione n. 317 del 7 ottobre 2025, accogliendo l’istanza presentata dal Centro Socio-Culturale Ibleo “Mons. Francesco Ventorino”.

La scelta rientra nella volontà dell’Amministrazione di dedicare le strutture per l’infanzia a personalità che hanno lasciato un segno nel campo della pedagogia e dell’educazione, offrendo ai più piccoli luoghi di crescita ispirati a valori educativi profondi.

Una struttura realizzata con fondi PNRR

L’asilo nido di via Australia è una struttura di prossima ultimazione, realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 4 dedicata a istruzione e ricerca e al potenziamento dei servizi per la prima infanzia.

All’interno dell’edificio sarà collocata una targa commemorativa con la dicitura:

“Asilo Nido don Luigi Giussani – Desio 1922 – Milano 2005 – Educatore”.

L’eredità educativa di don Giussani

L’Amministrazione ha riconosciuto in don Giussani una figura di grande rilievo nazionale, con un contributo significativo nel campo educativo e culturale. Il suo metodo pedagogico si fonda su valori come ascolto, fiducia e corresponsabilità, elementi ritenuti fondamentali per un ambiente educativo dedicato ai più piccoli.

Secondo il pensiero di Giussani, l’educazione rappresenta una “introduzione alla realtà totale”, capace di favorire autonomia e libertà nei bambini attraverso un rapporto vivo e autentico con l’educatore.

Fondatore del movimento Comunione e Liberazione, Giussani è stato un punto di riferimento per intere generazioni di giovani e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno pedagogico, tra cui il Premio Macchi e il Sigillo Longobardo.

La cerimonia di intitolazione

L’istanza di intitolazione, firmata dal presidente del Centro Socio-Culturale Ibleo Giampiero Antoci, evidenzia come la figura di don Giussani rappresenti una risorsa educativa capace di integrare ragione, libertà e relazione, rispondendo alle sfide formative della società contemporanea.

La cerimonia ufficiale di intitolazione del nuovo asilo nido è prevista sabato 21 marzo alle ore 11, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti del territorio.

Foto: repertorio

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