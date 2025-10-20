Ecosistema urbano: aria e consumo di suolo spingono Ragusa al 58.mo posto nazionale

Balzo di Ragusa nell’edizione numero 32 di Ecosistema urbano, rapporto di Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 106 capoluoghi di provincia. Il capoluogo ibleo si posiziona al 58.mo posto assoluto (era 69.ma lo scorso anno), primo in Sicilia, ma questo non è una novità. Mentre a livello nazionale primeggiano i capoluoghi del Nord, nel Sud Ragusa viene preceduta soltanto da Cosenza, Cagliari e Avellino, ottenendo un punteggio finale di 54,40, sparso su voci come la qualità dell’aria, le piste ciclabili, la raccolta differenziata, il consumo di suolo, la dispersione idrica, il numero delle auto e la qualità del trasporto pubblico, queste ultime tre voci penalizzanti.

La classifica di Ecosistema urbano 2025 vede primeggiare Trento, davanti a Mantova e Bergamo.



Migliori e peggiori risultati

Ragusa eccelle sull’andamento del consumo di suolo (primo posto nazionale), sui consumi idrici (5), sulla presenza di biossido di azoto (6), sulla quantità di energia solare prodotta negli edifici pubblici (10). E’ all’ultimo posto nazionale per uso efficiente di suolo, al 102.mo per l’offerta di trasporto pubblico, al 101.mo per numero di passeggeri nel trasporto pubblico, all’87.mo per numero di alberi in città.

Cassì al Sole 24 Ore

Su suolo e acqua, il sindaco Giuseppe Cassì ha dichiarato al Sole 24 Ore in edicola stamani che “in passato c’è stata una politica urbanistica poco assennata e ci troviamo ad avere un numero eccessivo di immobili rispetto agli abitanti, anche questi ultimi sono in crescita. Ci stiamo impegnando anche su altri fronti. Ad esempio grandi investimenti serviranno a limitare le perdite della rete idrica”.

