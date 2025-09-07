Eclissi di luna, ecco tutti i consigli dell’astrofotografa per una visione perfetta anche in provincia di Ragusa

Quella di oggi sarà una serata da ricordare per gli amanti del cielo: una eclissi totale di Luna visibile anche dalla Sicilia orientale, e in particolare dalla provincia di Ragusa. Uno spettacolo raro, che regalerà un’atmosfera magica al tramonto.

Il fenomeno inizierà alle 17:28 con il primo contatto della Luna con la penombra terrestre, ma in questa fase il nostro satellite sarà ancora sotto l’orizzonte. Alle 18:27 inizierà l’ingresso nell’ombra, sempre invisibile dall’Italia. Il momento clou arriverà poco dopo il tramonto del Sole, quando la Luna sorgerà (alle 19:18) già immersa nell’ombra terrestre.

La totalità inizierà alle 19:30, quando la Luna, appena sopra l’orizzonte est, apparirà più grande del solito, con una colorazione particolare: dal rosso cupo all’arancione intenso, a seconda delle condizioni atmosferiche. Il massimo si raggiungerà alle 20:11, con la Luna ben visibile verso est-sud-est e un’altezza di circa 10 gradi. La fase di totalità terminerà alle 20:52, mentre il fenomeno nel suo complesso si concluderà alle 22:55 con l’uscita completa dalla penombra.

Gli astrofili e i semplici curiosi avranno così modo di ammirare il cosiddetto “plenilunio rosso”, una delle visioni più affascinanti che il cielo notturno possa offrire.

A dare qualche consiglio per l’osservazione è Marcella Giulia Pace, astrofotografa iblea di fama internazionale:

«Per godere appieno dello spettacolo – spiega – consiglio di cercare un punto di osservazione libero verso est, meglio se in altura e lontano dalle luci artificiali. La Luna apparirà enorme e rossastra già al sorgere, un effetto che si amplifica con l’eclissi. Portate con voi un binocolo o una macchina fotografica, ma ricordate che l’eclissi è perfettamente visibile anche a occhio nudo. È un’occasione unica per emozionarsi sotto il cielo».

Questa sera, dunque, basterà alzare lo sguardo verso est per assistere a uno dei più spettacolari giochi di luce tra Sole, Terra e Luna. Un fenomeno che, come sempre, ci ricorda quanto sia straordinario il nostro legame con l’universo.

© Riproduzione riservata