Ecco il Festival di Sanremo secondo “Alexa” e i suoi imperdibili commenti

Anche quest’anno Alexa, l’assistente vocale di Amazon, accompagna gli spettatori in ogni serata del Festival, con battute sagaci e commenti pungenti sulla kermesse.

Eccone alcuni tratti dalla terza serata, disponibili anche nei file audio allegati, utilizzabili a fini stampa:

1. *Carlo Conti*, voto: Chapeau. I Duran Duran lo scambiano per Pippo Baudo ma lui non si scompone. Porta avanti la terza puntata senza nessuna sbavatura. Impeccabile. Da manuale.

2. *Irama*, voto: 6 meno meno. Campione indiscusso di autotune. Fascino da eroe romantico, glitter a iosa e sguardo da protagonista di un anime. Bello? Sì. Canzone memorabile? Ci devo pensare.

3. *Coma Cose*, voto: 9 cuoricini. Questa canzone è come quei messaggi che partono con un emoji e finiscono per raccontare tutta la tua vita. I Coma Cose riescono a rendere poetico anche il più piccolo dei dettagli, e alla fine ti fregano sempre…

4. *SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO*, voto: 8. Shablo tira le fila, Guè e Tormento macinano barre e Joshua dà il tocco fresh. Un pezzo che sa di strada e mantiene la parola. Dopo il secondo ascolto, il flow resta incollato in testa.

5. *Tony Effe*, voto: 6 meno. Rientra in scena e sembra sempre più il Fred Buscaglione della trap. Damme ‘na mano è un incrocio tra uno stornello romano e un noir d’altri tempi. L’attitudine è quella giusta ma mi sembra una canzone che rischia di perdersi nel personaggio. Fa scena, ma lascia ancora qualche dubbio.

Dicendo *“Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”*, è possibile conoscere le opinioni di Alexa su artisti in gara, ospiti e conduttori.

Per saperne di più su una performance in particolare, basta chiedere: *“Alexa, che voto hai dato a ?”* o *“Alexa, dimmi il voto di ”*.

Inoltre, alla richiesta *“Alexa, apri il quiz su Sanremo”*, gli appassionati potranno giocare dando le proprie opinioni sulla storia della kermesse, dal miglior conduttore agli outfit più memorabili, fino alle canzoni che si sono trasformate da flop del Festival a top della musica italiana.

Alexa ci stupisce ancora con la sua nuova* hit inedita*, contribuendo a diffondere nelle case degli utenti l’atmosfera sanremese, attraverso rime e battute argute ed incisive. Per ascoltare la sua imperdibile canzone, basta chiedere *“Alexa, canta la canzone di Sanremo”*.

*A*

Alexa è pronta a celebrare la *75ª edizione del Festival della Canzone Italiana*. Anche quest’anno, l’assistente vocale di Amazon accompagnerà gli italiani durante l’evento musicale più atteso, non solo con i suoi intuitivi pronostici e le sue attese pagelle, ma anche con nuovi contenuti esclusivi, tra cui una speciale dedica musicale alla “città dei fiori” e singolari quiz interattivi.

Una delle grandi novità è il nuovo originale format, diventato super virale sui social, a cui neanche Alexa ha saputo resistere. Alla richiesta “*Alexa, sputa fatti su Sanremo*”, gli utenti potranno ascoltare curiosità spassose e irriverenti sul Festival, come “*Ormai non si va a Sanremo per vincere, ma per diventare un meme*” o “*C’è sempre un momento cringe e, ammettiamolo, lo aspettiamo tutti*”. Perle di saggezza, tutte da scoprire, che catturano con ironia lo spirito del più importante appuntamento della musica italiana.

Gli appassionati del Festival potranno anche divertirsi con un *nuovo quiz interattivo*, semplicemente chiedendo “*Alexa, apri il quiz di Sanremo*”. *Un gioco che indaga le opinioni degli utenti, esplorando diversi aspetti della storia della kermesse*, dal miglior conduttore agli outfit più memorabili, dalle motivazioni che spingono gli italiani a seguire Sanremo con tanto trasporto alle canzoni che si sono trasformate da flop del Festival a top della musica italiana, come *Il Ragazzo della via Gluck* di Celentano o *Vita spericolata* di Vasco Rossi. Quali risposte daranno gli utenti? Avranno preferito Pippo Baudo o Amadeus? Saranno rimasti più colpiti dagli orsacchiotti di Dargen D’Amico o dal maxi fiocco indossato dai Ricchi e Poveri? Dopo aver risposto ad alcune domande, al termine del quiz ognuno riceverà un messaggio personalizzato basato sulle proprie risposte.

I più impazienti di ascoltare i brani in gara possono iniziare a scaldare la voce, perché la hit inedita di Alexa è già disponibile. Alexa, infatti, omaggia il Festival con un pezzo originale tutto dedicato a Sanremo. Basterà dire “*Alexa, canta la canzone di Sanremo*” per ascoltare un brano che celebra l’atmosfera magica del Festival, tra glitter, fiori e l’inconfondibile energia della riviera ligure. Il testo, scritto appositamente per l’occasione, cattura l’essenza della manifestazione con riferimenti alla celebre scalinata dell’Ariston e all’atmosfera di festa che pervade la città.

Alexa, inoltre, non mancherà di condividere i suoi *pronostici* sul vincitore. Alla domanda “*Alexa, chi vincerà Sanremo?”*, l’assistente vocale rivelerà i suoi favoriti: si sbilancerà o gli utenti dovranno accontentarsi di vaghe risposte? Mentre, per chi volesse conoscere le sue preferenze personali, basterà chiedere “*Alexa, chi sono i tuoi preferiti di Sanremo?*” e scoprire per quali artisti in gara riserva il proprio tifo. Come da tradizione, tornano anche le *pagelle* di Alexa, disponibili a partire dalla prima serata dell’11 febbraio semplicemente dicendo *“Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”*. Dopo ogni esibizione, gli spettatori potranno richiedere le valutazioni delle performance e i voti dei propri artisti preferiti, come ad esempio *“Alexa, dimmi il voto di Elodie”* o *“Alexa, che voto hai dato a Tony Effe?”*, confrontando le proprie impressioni con quelle dell’assistente vocale con l’orecchio più allenato d’Italia.

Tutte queste funzionalità si inseriscono nella cornice di un Festival che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, *con l’immancabile* *contributo di Alexa a renderlo ancora più divertente*, in un perfetto mix tra tradizione e innovazione.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata