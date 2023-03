Ecco gli incivili di Scicli ripresi dalle telecamere. VIDEO

Tempi veramente duri per tutti gli incivili che a Scicli conferiscono rifiuti in modo indiscriminato i rifiuti nelle zone rurali e nei siti tradizionali in passato sede di discariche abusive.

CONTESTATE 15 VIOLAZIONI E MULTE FINO A 600 EURO

La polizia locale di Scicli ha effettuato alcune riprese video: sono ben 15 le violazioni accertate. Tra l’altro, gli accertamenti sono stati effettuati con moderni sistemi di videorveglianza in grado di riprendere anche di notte.

I trasgressori sono stati filmati e poi chiamati al comando della polizia municipale, dove sono state notificate loro multe fino a 600 euro. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. Ora saranno avviate delle verifiche per accertare che i trasgressori siano in regola con il pagamento della Tari.