Ecco come cambierà la piazza principale di Marina di Modica. FOTO GALLERY

Consegna ufficiale dei lavori di riqualificazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica, finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La conferenza stampa di presentazione si è tenuta ieri, offrendo uno sguardo approfondito sui dettagli del progetto di trasformazione urbana che sarà operativo già in tempo per la prossima stagione estiva.

La Sala Spadaro del Comune di Modica è stata il luogo scelto per l’annuncio ufficiale, dove il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha guidato l’incontro affiancata dall’Onorevole Ignazio Abbate, presidente della Prima commissione Affari istituzionali all’ARS, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, dai rappresentanti della ditta Saro Boscarino, a cui è stato affidato l’appalto dei lavori, e dall’ingegnere Emanuela Basile, direttore dei lavori.

L’evento è stato concepito per presentare dettagliatamente il progetto di riqualificazione, evidenziando gli interventi eseguiti e il contributo del PNRR nella trasformazione di piazza Mediterraneo. La firma ufficiale sulla consegna dei lavori sottolinea la conclusione di questa fase cruciale e la preparazione alla nuova vita della piazza.

Il progetto non si limita a una mera ristrutturazione, ma abbraccia una visione completa di rigenerazione urbana. La riqualificazione di piazza Mediterraneo è stata plasmata per rispondere alle esigenze della comunità locale, offrendo uno spazio accogliente e funzionale.

Tra gli interventi previsti, figurano la creazione di nuove aree verdi, la sistemazione di percorsi pedonali, la modernizzazione dell’illuminazione pubblica e la creazione di spazi multifunzionali. Queste modifiche sono state progettate non solo per migliorare l’aspetto estetico della piazza ma anche per promuovere la socializzazione e la partecipazione attiva della comunità.

“Un progetto di rigenerazione urbana – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago – Questa progetto non rappresenta solo un miglioramento estetico per Marina di Modica, ma sarà anche un luogo che darà vita alla nostra comunità. Ed è da qui che deve partire il rilancio di Marina di Modica come località turistica e non più solo come località balneare.

Grazie al lavoro della precedente amministrazione Abbate, che ha intercettato i fondi del PNRR, oggi possiamo abbracciare il concetto di rigenerazione urbana per trasformare Marina di Modica in un luogo sicuramente più accogliente e inclusivo. La creazione di questa piazza non è solo un intervento estetico, ma una vera e propria rigenerazione che mira a migliorare la qualità della vita dei residenti, promuovere il turismo e preservare il patrimonio locale. È questa la visione che abbiamo, e questo è come la stiamo portando avanti”.

Tra l’altro proprio l’assessore Drago si è confrontato più volte con l’impresa sul cronoprogramma riuscendo ad ottenere la consegna dell’opera prima della stagione estiva così da non impattare sull’estate di Marina di Modica. Un tassello importante che rientra in un più vasto progetto che prevede anche la mobilità alternativa e la destagionalizzazione.

In questa piazza non si potrà più parcheggiare perché diventerà un’isola pedonale, come è giusto che sia. Il problema dei parcheggi è una delle questioni che attanaglia sempre più la frazione marinara. E anche su questo si sta lavorando. L’on. Ignazio Abbate ha infatti preso impegno, intervenendo in conferenza stampa, della verifica della cessione al Comune di Modica dell’area ex Esa, dietro la chiesa, un’area di circa 5000 metri quadrati che potrebbe essere destinata proprio ai parcheggi. In questo modo si dovrebbe offrire una grande soluzione per Marina di Modica.