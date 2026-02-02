E’ un 42enne di Scicli il presunto autore dell’accoltellamento di sabato: ferito già dimesso

È stato identificato il presunto autore dell’accoltellamento avvenuto sabato sera a Scicli. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente in città, individuato al termine delle prime attività investigative condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica.

Secondo quanto emerso finora, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata una lite, le cui cause non sono ancora state chiarite con precisione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per comprendere cosa abbia fatto degenerare il confronto fino all’uso dell’arma da taglio.

La vittima, un uomo di nazionalità tunisina, dopo essere rimasta ferita, si era presentata autonomamente al PTE dell’ospedale Busacca di Scicli, per poi essere trasferita d’urgenza al Maggiore–Baglieri di Modica. Dopo le cure ricevute, l’uomo è stato già dimesso.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e per accertare quali rapporti intercorressero tra il 42enne e il cittadino tunisino, oltre a definire eventuali responsabilità penali. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono gli approfondimenti utili a chiarire ogni aspetto della vicenda.

