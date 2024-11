E se la birra artigianale siciliana diventa una mostra? L’esperimento nella speciale edizione di Birrocco

L’evento “Birrocco Halloween Edition” ha saputo combinare con successo tradizione e innovazione, trasformando il Castello dei Principi Biscari di Acate in un’esperienza immersiva unica dedicata alla birra artigianale siciliana e alla cultura locale. Organizzato da Ideology Creative Studio, l’evento ha portato per tre giorni una mostra innovativa, “Ideology.Vision”, in cui tecnologia avanzata e installazioni interattive hanno dato una nuova identità alla birra.

Con ologrammi dalle suggestioni barocche e interazioni virtuali, la mostra ha attirato visitatori affascinati da come la cultura visiva potesse amplificare l’esperienza della birra. Innovazioni come la stampa 3D di mascheroni barocchi trasformati in boccali hanno dato un tocco contemporaneo al patrimonio artistico locale, rendendo iconici questi elementi di design. Tutto questo ha puntato a valorizzare la qualità delle birre artigianali siciliane, rappresentate da birrifici locali come Cantine MePa, Kuturi, Onei, Pasì, Paul – Bricius e Terre a Sud Est, che sono sempre più simbolo di eccellenza agroalimentare nella regione.

Oltre alla birra, i visitatori hanno potuto gustare il meglio dello street food siciliano, accompagnato da esibizioni dal vivo di artisti locali, il tutto nel suggestivo cortile del castello. L’evento, sostenuto dall’amministrazione comunale di Acate e dalla Regione Siciliana, ha attirato migliaia di visitatori, offrendo loro un’esperienza multisensoriale che unisce cultura, storia, sapori e innovazione.

Grazie a questo evento, il Castello dei Biscari ha ritrovato nuova vita come polo culturale e turistico, mostrando come tradizione e nuove tecnologie possano convivere per creare esperienze uniche che arricchiscono il territorio e lo proiettano nel futuro.

