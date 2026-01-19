E’ morto Valentino, ultimo imperatore della moda italiana

Il mondo della moda perde uno dei suoi più grandi protagonisti. È morto oggi, all’età di 93 anni, Valentino Garavani, stilista simbolo dell’eleganza italiana nel mondo. A darne notizia è stata la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che in una nota ufficiale ha comunicato come il couturier si sia spento serenamente nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Fondatore di una delle maison più iconiche della storia, Valentino ha attraversato oltre mezzo secolo di alta moda, vestendo capi di Stato, dive del cinema, icone della cultura e dello spettacolo. Il suo nome resterà per sempre legato al celebre “rosso Valentino”, diventato un marchio di fabbrica riconosciuto a livello globale e sinonimo di raffinatezza, lusso e stile senza tempo.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo lascito creativo continuerà a vivere attraverso le collezioni, gli archivi e l’influenza esercitata su generazioni di stilisti.

La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle ore 11:00 alle 18:00, per consentire a quanti lo hanno amato e stimato di rendere omaggio allo stilista.

I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, a Roma.

Roma, l’Italia e il mondo della moda salutano un maestro assoluto, capace di trasformare l’eleganza in arte e di portare il Made in Italy ai vertici internazionali.

