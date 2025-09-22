E’ morto Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione e stimato docente universitario

Si è spento a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica all’Università degli Studi di Palermo, è stato un punto di riferimento per generazioni di studenti e per la ricerca scientifica.

Accanto a oltre quarant’anni di insegnamento, il professor Schifani ha svolto una intensa attività di ricerca, firmando numerose pubblicazioni internazionali che hanno dato prestigio all’ateneo palermitano. Grazie al suo lavoro, il Laboratorio Dielettrici, fondato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, è divenuto conosciuto a livello europeo.

Il cordoglio della politica e delle istituzioni

Alla notizia della scomparsa, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e istituzionale.

«Al presidente Renato Schifani tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’ateneo di Palermo» hanno dichiarato il capogruppo della Lega all’ARS Salvo Geraci, insieme ai deputati Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e all’assessore Mimmo Turano.

Cordoglio anche dal gruppo parlamentare di Grande Sicilia e dall’assessore Francesco Colianni, oltre che dal senatore Nino Germanà, segretario della Lega per Salvini Premier in Sicilia.

«A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite condoglianze al presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per la dolorosa scomparsa del fratello Rosario», ha detto Stefano Pellegrino, presidente dei deputati forzisti all’ARS.

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dagli assessori regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Aricò, Elvira Amata, Giusi Savarino e Francesco Paolo Scarpinato, che hanno sottolineato come la perdita rappresenti un lutto non solo familiare ma anche per il mondo accademico siciliano.

Al cordoglio si uniscono anche Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

La comunità accademica e politica si stringe dunque intorno al presidente Renato Schifani in questo momento di profondo dolore.

