E’ morto il senatore Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi

A quanto apprende l’Adnkronos, è morto il senatore Niccolò Ghedini. Nato a Padova nel 1959, Ghedini è stato a lungo legale di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia.

