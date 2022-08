E’ morto il giornalista Giorgio Antonelli

E’ scomparso il giornalista ibleo Giorgio Antonelli, firma raffinata, soprattutto di politica, della Gazzetta del Sud in qualità di collaboratore attivo della redazione di Ragusa. Da sempre appassionato di sport, settore di cui si è ampiamente occupato in ambito giornalistico, Antonelli è stato anche addetto stampa della Nova VIrtus e commentatore delle varie partite. Per anni ha collaborato con Tele Nova e in passato anche con Teleiblea. Importante anche la sua carriera nel ruolo di funzionario quadro al Credito Valtellinese. I funerali si svolgeranno questo sabato 20 agosto alle 16.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Ragusa. Il corteo partirà da casa sua 15 minuti prima. Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi.it assieme all’affettuoso ricordo per lo stimato collega.

