E’ la Giornata internazionale del caffè: nata nel 2015, si celebra la bevanda conosciuta ed amata in tutto il mondo

A fissare la giornata internazionale al 1º ottobre è stata l’Organizzazione internazionale del caffè nel 2015. Lanciata a Milano, nell’ambito dell’Expo 2015, è finalizzata a veicolare la tazzina di caffè nel mondo promuovendone anche il commercio equo e solidale. Già prima, però, gli occhi vennero puntati sulla valorizzazione di questa bevanda e sulla coltivazione del caffè e le difficoltà che trovano nel mondo i produttori dei preziosi ed odorosi chicchi.

La storia di questo appuntamento mondiale raccontata da wikipedia. I Paesi asiatici sono stati i primi a celebrarla: dal Giappone alla Cina, dal Nepal all’Indonesia passando per Taiwan.

In una riunione del 3-7 marzo 2014, l’Organizzazione internazionale del caffè decise di lanciare la prima Giornata internazionale del caffè ufficiale a Milano, nell’ambito di Expo 2015. Vennero così organizzati vari eventi, dal Coffee Day al National Coffee Day, tutti nel periodo di fine settembre. L’origine esatta della Giornata internazionale del caffè è, però, sconosciuta. Un evento è stato promosso per la prima volta in Giappone nel 1983 dalla “The All Japan Coffee Association. Negli Stati Uniti il “National Coffee Day” è stato menzionato pubblicamente già nel 2005. Il nome “International Coffee Day” è stato usato per la prima volta dal Southern Food and Beverage Museum, che ha indetto una conferenza stampa il 3 ottobre 2009 per celebrarla e annunciare il primo New Orleans Coffee Festival. Era il 1997 quando in Cina l’International Coffee Organization l’ha celebrata per la prima volta trasformandola in celebrazione annuale all’inizio di aprile del 2001. Nel 2005 è stato il Nepal a seguire le orme fissando al 17 novembre il Narional Coffee. A seguire l’Indonesia nel 2006 che ha indetto la sua prima giornata per il 17 agosto celebrandola nella stessa giornata della festa di indipendenza. In Taiwan la prima volta della Giornata internazionale del caffè risale al 2009.

