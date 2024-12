E’ Ariane Heeg, una donna di origine austriaca, la vittima dell’incidente di ieri a Modica Sorda

Una tragedia ha scosso ieri mattina il quartiere Sorda di Modica, dove Ariane Heeg, una donna di 74 anni di origini austriache, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel piazzale del parcheggio del supermercato Conad, situato in contrada Treppiedi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava uscendo dall’esercizio commerciale quando è stata travolta da un camion in manovra. Il conducente del mezzo pesante, che stava effettuando una retromarcia, non si è accorto della presenza della donna dietro al veicolo.

Ariane Heeg viveva da sola e, secondo quanto emerso, non aveva parenti prossimi in zona. Le forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi del caso, non hanno ancora individuato a chi affidare il veicolo con cui la donna si era recata sul posto.

La Polizia Stradale di Modica si è occupata dei rilievi e della gestione dell’incidente, avvenuto in pieno giorno. La dinamica precisa è ancora in fase di accertamento.

