E’ Alessandro Settineri il nuovo allenatore del Modica Calcio

Inizia l’era di Alessandro Settineri al “Vincenzo Barone”. Sul 48enne di Acireale è infatti ricaduta la scelta di affidare la panchina del Modica Calcio da parte dei vertici rossoblu Mattia Pitino e Danilo Radenza.

Dopo la “gavetta” seguendo i settori giovanili di Atletico Catania, Ragusa ed Acireale, Settineri ha guidato per due stagioni la Sancataldese nell’anno della promozione in serie D e nella stagione seguente. E’ stato anche responsabile tecnico di squadre come Nissa e Ragusa. All’attivo anche, per conto della FederCalcio, il ruolo di coordinatore e selezionatore delle rappresentative giovanili.

“Ho accettato questa proposta perché non conta la categoria ma i dirigenti e qui a Modica vedo una società preparata e pronta per il salto di qualità” ha detto il neo tecnico rossoblu dopo aver concluso il primo allenamento della sua nuova squadra.



“Non arrivo qui per fare il traghettatore, ma credo in questo progetto e qualora i risultati non arrivassero quest’anno, il percorso non subirà rallentamenti. Conosco molti di questi ragazzi – ha aggiunto ancora Settineri – e credo nella forza del gruppo. Personalmente non mi piace creare illusioni, men che meno a tifosi come quelli rossoblu. Io credo solo nella cultura del lavoro e dell’impegno. Ecco perché da qui alla fine del campionato dobbiamo affrontare ogni partita a testa bassa, puntando sempre al massimo della posta. I conti si faranno alla fine”.



“Quella di Settineri – dicono dalla società – è l’ennesima testimonianza del nostro impegno a non lasciare nulla di intentato. Dinanzi al bivio tra un traghettatore ed una scelta di prospettiva, abbiamo scelto la seconda perché abbiamo trovato un tecnico di qualità che, come noi, crede ancora che si possono raggiungere degli obiettivi importanti”.

© Riproduzione riservata