Due quattordicenni in fuga a Vittoria: rintracciati ad Adrano

Si sono vissuti momenti di tensione sabato scorso a Vittoria. Due giovani quattordicenni, amici tra loro, sono scomparsi da casa e i genitori non riuscivano a trovarli. Sono scattate le ricerche, coordinate dalla Polizia ed estese ad altre città dell’isola dove i ragazzi, sulla base di alcune informazioni ricevute, potevano trovarsi. I due giovani sono stati rintracciati poi ad Adrano, popoloso centro sull’Etna in provincia di Catania.

Determinanti, per il rintraccio dei due giovani, sono state le indagini tecniche e l’esame delle celle telefoniche che hanno permesso di seguire le tracce dei due ragazzi. Alla fine, i due adolescenti sono stati presi in consegna dalla Polizia e riaccompagnati a Vittoria, dove sono stati riaffidati ai familiari. Una fuga giovanile che ha destato preoccupazione tra i familiari che per fortuna si è conclusa senza conseguenze. foto Ai

© Riproduzione riservata