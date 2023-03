Due incendi a Vittoria: il fuoco ha interessato un deposito di cassette e una discarica abusiva

Un incendio di sterpaglie sulla strada Vittoria-Gela si è propagato coinvolgendo parte di un deposito di cassette per prodotti ortofrutticoli. Al momento pare che i danni alla ditta siano contenuti. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

INCENDIO ANCHE IN UNA DISCARICA ABUSIVA



Stanotte, sempre in territorio di Vittoria, un altro evento ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco: un incendio in quella che è apparsa come una discarica abusiva nella zona vicina al cimitero.