Droga: un arresto a Comiso e una denuncia a Scoglitti

Continuano i controlli dei carabinieri, soprattutto in materia di stupefacenti.

In particolare, a Comiso i carabinieri hanno arrestato un tunisino di 40 anni, B.K.S., titolare di un esercizio commerciale di frutta e verdura. Nascosti nei locali del negozio, 43 grammi di hashish. In casa, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e altra sostanza. E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto.

SPACCIO, UNA DENUNCIA ANCHE A SCOGLITTI

A Scoglitti, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare a carico di un giovane di 19anni, A.R., vittoriese, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 12 di marijuana, oltre ad un bilancino per la pesatura. E’ stato denunciato in stato di libertà.

