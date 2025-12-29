Droga nel centro storico di Ragusa, arrestato 25enne con cocaina, crack ed ecstasy

Nuovo arresto per droga nel centro storico di Ragusa. La Squadra Volante della Questura ha fermato un cittadino gambiano di 25 anni, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel corso di un servizio di controllo del territorio.

L’intervento è scattato durante il quotidiano pattugliamento delle vie del centro, quando gli agenti hanno notato il giovane che, alla vista della volante, ha improvvisamente cambiato direzione nel tentativo di sottrarsi a un controllo. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i poliziotti, i quali lo hanno raggiunto e fermato per le verifiche di rito.

Sin dai primi momenti il 25enne si è mostrato poco collaborativo, fornendo informazioni vaghe e tentando di eludere i controlli. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire diverse tipologie di sostanze stupefacenti pronte per la vendita, tra cui cocaina, crack, pasticche di MDMA ed hashish, in quantitativi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 220 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

