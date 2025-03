Dramma domestico a Vittoria: bimbo di un anno colpito da acqua bollente. Gravi ustioni, trasferimento in elisoccorso

Un bimbo di un anno e mezzo ustionato a Vittoria. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione alla periferia dell’abitato dove vive una giovane coppia.

Il bimbo è stato investito da un getto di acqua bollente. Si sarebbe trattato di un incidente domestico e si escludono, per il momento, altre cause. Trasportato in ospedale , sarà ora trasferito in elisoccorso nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Al momento è stato intubato. Il bambino ha ustioni a metà del corpo.

Aggiornamento

Il bambino ha subito delle gravi ustioni ed è arrivato a Catania intubato. Gli specialisti del Centro Grandi Ustioni che l’hanno preso in cura stanno medicando le ustioni di secondo e terzo grado estese sul 20% del corpo, in particolare su viso, collo e arti superiori. Dovendo rimanere intubato, il bambino sarà trasferito in Rianimazione pediatrica di altra struttura. La prognosi è riservata anche per il concreto rischio di infezioni.

