Dramma a Sampieri: turista muore sulla spiaggia libera
12 Set 2025 14:05
Tragedia nella tarda mattinata di oggi lungo il litorale di Sampieri, dove un turista italiano ultrasettantenne è stato trovato senza vita sulla battigia, in un tratto di spiaggia libera a metà strada tra il centro abitato e la zona del Pisciotto.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 77 anni, del Nord Italia, in vacanza a Baia Samuele, si sarebbe accasciato improvvisamente mentre era in riva al mare. Alcuni bagnanti lo hanno notato e hanno lanciato immediatamente l’allarme. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il turista era già privo di conoscenza e, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.
Dai primissimi accertamenti sanitari, l’uomo sarebbe arrivato a riva con acqua nei polmoni, circostanza che fa ipotizzare un malore mentre si trovava in mare o nei pressi della riva. Le cause esatte del decesso, però, saranno chiarite solo dopo ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.
Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i componenti la Capitaneria di Porto per i rilievi di rito. La zona è rimasta presidiata per permettere le operazioni di identificazione e i primi accertamenti.
