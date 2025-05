Dopo il boom di Pasqua, a Ispica approda “Enjoy Barocco Food Fest” per valorizzare i prodotti tipici. VIDEO

Dopo l’entusiasmante avvio a Punta Secca nel Comune di Santa Croce Camerina, dove il profumo del pane di San Giuseppe, delle cassatelle e delle polpette di riso e baccalà ha avvolto i visitatori nella magica cornice del borgo marinaro, l’“Enjoy Barocco Food Fest – La Tradizione a Tavola” fa tappa a Ispica sabato 3 e domenica 4 maggio.

La città iblea, che solo poche settimane fa ha vissuto una Pasqua di straordinario coinvolgimento popolare, si conferma palcoscenico ideale per eventi che intrecciano spiritualità, identità e cultura. Quest’anno, infatti, le due basiliche cittadine hanno per la prima volta proposto un programma unitario, con celebrazioni condivise per la Settimana Santa, arricchite da appuntamenti speciali in occasione dell’Anno Giubilare.

Il suggestivo passaggio del Cristo alla Colonna nella chiesa rupestre di Santa Maria alla Cava e l’ingresso del Cristo Risorto al Parco Forza hanno rappresentato momenti intensi e partecipati, esaltando l’anima religiosa e comunitaria di Ispica.

Ora, a pochi giorni da quelle emozioni, la città si prepara a un nuovo evento, questa volta tutto dedicato al gusto e alle eccellenze del territorio.

“Ispica – Il sapore della terra: i prodotti d’eccellenza” è il titolo della due giorni in programma all’Ex Mattatoio il 3 e 4 maggio. Protagonista assoluta sarà la carota novella IGP, vera regina delle campagne ispicese, accompagnata da altri tesori della terra come il sesamo, l’olio, il vino e il celebre pomodoro, conosciuto come l’oro rosso locale.

L’evento – che fa parte del progetto Enjoy Barocco, promosso dal GAL Terra Barocca e dai cinque Comuni del comprensorio – punta a valorizzare la tavola come spazio di incontro, racconto e condivisione. Non solo una semplice vetrina, ma un’esperienza immersiva fatta di laboratori del gusto, cooking show, degustazioni sociali, musica e una mostra mercato con i produttori locali.

Il programma nel dettaglio:

📍 Sabato 3 maggio

Ore 16:45 : apertura ufficiale con saluti istituzionali e introduzione degli ospiti.

: apertura ufficiale con saluti istituzionali e introduzione degli ospiti. Ore 17:00 : apertura della mostra mercato e laboratorio “Mani in Pasta” con la realizzazione della cubbaita , il croccante alle mandorle tipico della tradizione siciliana.

: apertura della mostra mercato e laboratorio “Mani in Pasta” con la realizzazione della , il croccante alle mandorle tipico della tradizione siciliana. Ore 18:00 : cooking show con lo chef Giovanni Giliberto del ristorante Sinatra che proporrà la sua “ Insalata di polpo 2.0 ”, accompagnato dalla food blogger Barbara Conti .

: cooking show con lo del ristorante Sinatra che proporrà la sua “ ”, accompagnato dalla . Ore 19:00 : degustazione sociale con assaggi di pane ai grani antichi con oli locali , insalata di polpo con carota novella e pomodoro ispicese , giuggiulena .

: degustazione sociale con assaggi di , , . Ore 20:00: intrattenimento musicale.

📍 Domenica 4 maggio

Ore 17:00 : laboratorio “Mani in Pasta” con la preparazione di Gnucchitti e Miliddi , due paste della tradizione.

: laboratorio “Mani in Pasta” con la preparazione di , due paste della tradizione. Ore 17:00 : apertura della mostra mercato.

: apertura della mostra mercato. Ore 18:00 : cooking show con lo chef Claudio Maucieri , che presenterà la sua “ Pizza Sapori di Sicilia ”, sempre condotto dalla food blogger Barbara Conti.

: cooking show con lo , che presenterà la sua “ ”, sempre condotto dalla food blogger Barbara Conti. Ore 19:00: degustazione sociale con il medesimo percorso di gusto del giorno precedente.

L’Enjoy Barocco Food Fest continuerà poi il suo viaggio tra i comuni del GAL, portando con sé storie, sapori, ricette e tradizioni, per fare del cibo un linguaggio universale di appartenenza e promozione territoriale. Un festival che non è solo da assaporare, ma da vivere.

La Pasqua a Ispica un successo

Ispica ha recentemente vissuto una Pasqua di grande impatto emotivo, che ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli e turisti, unendo fede, tradizione e innovazione. Quest’anno, per la prima volta, le due basiliche della città – quella di Santa Maria Maggiore e quella della Santissima Annunziata – hanno proposto un programma unitario per celebrare la Settimana Santa, unendo così l’intera comunità in un unico spirito di coesione. Questo rinnovato spirito di comunione è stato uno degli aspetti distintivi dell’edizione 2025 della Pasqua Ispicese, che ha visto una serie di novità significative rispetto al passato, in occasione dell’Anno Giubilare Ordinario, celebrato ogni 25 anni.

La domenica di Pasqua è stata senza dubbio il momento clou delle celebrazioni, con il festoso incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna Addolorata lungo il Corso Garibaldi. Le due processioni, accompagnate da un entusiasta spettacolo di fuochi d’artificio, hanno creato un’atmosfera unica, visibilmente emozionante. Fazzoletti rossi e mantelline azzurre, simboli di speranza e di resurrezione, hanno accompagnato il cammino dei simulacri, testimoniando la rinnovata spiritualità della comunità.

Oltre a questo, quest’anno sono state introdotte due novità che hanno arricchito ulteriormente la tradizione religiosa e culturale della città. Il Giovedì Santo, il Cristo alla Colonna (Patri a Culonna), uno dei momenti più intensi della Settimana Santa, ha fatto il suo ingresso nella suggestiva Chiesa rupestre di Santa Maria alla Cava, un luogo di grande valore storico e spirituale. Il Venerdì Santo, invece, il Cristo Risorto (Patri a Cruci) ha attraversato il Parco Forza, un antico sito che oggi ospita la chiesa confraternita SS. Annunziata, trasformato in uno dei luoghi archeologici e naturali più affascinanti di Ispica.

L’intera manifestazione è stata seguita con grande partecipazione dalla cittadinanza, consolidando ulteriormente l’identità di Ispica come centro di fede, folklore e tradizione. E non solo: il Comune di Ispica ha ricevuto un contributo straordinario di 21.655,64 euro, in riconoscimento dell’importanza delle sue celebrazioni, che sono state iscritte al REIS, il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. Grazie a questo sostegno, è stato possibile realizzare un piano di comunicazione completo, che ha incluso una brochure illustrativa delle principali processioni e degli appuntamenti religiosi e che ha permesso di seguire in diretta i momenti salienti delle celebrazioni.

