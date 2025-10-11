Dopo i disservizi,a Scicli chiesta trasparenza sulle analisi dell’acqua

Due pagine, con in calce la firma della consigliera del Partito Democratico, per chiedere conto e ragione sullo stato delle acque e sul nuovo impianto di potabilizzazione installato da Iblea Acque e veicolato dal Comune sciclitano come lo strumento per evitare i rischi di non potabilità delle acque. “Voglio conoscere nel dettaglio i risultati delle analisi eseguite dai tecnici dell’Asp di Ragusa nell’ambito del controllo delle acque eseguito nelle settimane scorse – spiega Caterina Riccotti – ciò in ragione dei disservizi legati al consumo di acqua potabile nelle varie zone della città tali da emettere ordinanze inibitorie dell’utilizzo della stessa. Non dobbiamo dimenticare che di recente sembra si sia addivenuti ad una risoluzione dell’inconveniente tramite un non meglio specificato sistema di clorazione policentrico. Sarà ampiamente indicativo verificare i risultati relativi ai campionamenti effettuati sia prima dell’installazione di questo nuovo sistema di clorazione che quelli svolti successivamente. Credo che ciò sia fondamentale per poter valutare l’idoneità degli interventi attuati”.

La necessità di una chiarezza sullo stato delle acque è legato al prolungato periodo di inibizione dell’uso dell’acqua proveniente dalle condutture cittadine.

Il dato che la non potabilità è stata legata alla presenza di escherichia coli e di batteri coliformi ha creato non pochi problemi in città dove si è registrato qualche serio problema di salute legato all’utilizzo dell’acqua. Per due settimane gli utenti sono stati costretti ad utilizzare l’acqua solo per fini igienici evitandone l’uso per fini alimentari se non previa bollitura. L’annuncio del sindaco Mario Marino, già prima della revoca dell’ordinanza di divieto, dell’installazione di un moderno impianto di clorazione dell’acqua immessa nell’acquedotto comunale ha fatto ben sperare. Impianto che ha installato Iblea Acque cui fa capo oramai la gestione dell’acquedotto.

