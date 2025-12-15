Dopo anni di chiusura riapre al culto la Chiesa di S. Margherita a Modica

Dopo anni di chiusura per interventi di manutenzione, la Chiesa di S. Margherita, situata nell’omonimo quartiere di Modica, riapre finalmente al culto. Un momento storico per le comunità di S. Margherita e S. Maria di Betlem, e in generale per tutti i fedeli modicani, che potranno tornare a frequentare una delle chiese “minori” più importanti della città.

La Chiesa di S. Margherita fa parte di quell’arcipelago di piccole chiese presenti nei quartieri di Modica, che da decenni custodiscono comunità parrocchiali attive e dinamiche, impegnate in attività religiose ma anche sociali. La riapertura assume un valore particolare, soprattutto in un periodo in cui i centri storici delle città d’arte come Modica affrontano una crisi costante. Restituire ai cittadini un monumento religioso e storico significa, infatti, promuovere una rigenerazione attiva dei quartieri e contrastare il decadimento urbano.

La solenne celebrazione sarà presieduta dal Sac. Gianni Roccasalvo, parroco di S. Maria di Betlem e della Parrocchia di S. Margherita, che ha coordinato insieme alla comunità parrocchiale gli ultimi lavori di manutenzione. La messa di riapertura si terrà martedì 30 dicembre alle ore 18.00, rappresentando un’occasione di ritrovo per i fedeli e di rilancio della vita parrocchiale del quartiere.

Il quartiere S. Margherita, cuore di Modica Bassa, potrà così riappropriarsi dei locali annessi alla chiesa e delle funzioni religiose, segnando un passo importante nella valorizzazione del territorio e nella ripresa di un cammino di fede interrotto dai tempi della pandemia.

© Riproduzione riservata