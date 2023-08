“Donne in rinascita” e in musica. Questo sabato sera a Punta Secca concerto a quattro mani

In un contesto accogliente e ricco di storia, la serata sarà dedicata all'incontro tra musica, poesia e arte teatrale. Il duo pianistico formato da Vera Lizzio e Diana Nocchiero si esibirà in un'esecuzione a quattro mani che incanterà gli spettatori, mentre l'attore modicano Alessandro Sparacino arricchirà la serata con le sue intense interpretazioni teatrali. Dopo i successi e gli esauriti registrati negli eventi precedenti, Melodica ritorna con una serata che celebra il contributo delle donne alla musica, alla poesia e all'arte in generale.

"Donne in Rinascita" è un omaggio alle donne compositrici e poetesse che hanno arricchito il patrimonio culturale e artistico con le loro opere. L'evento proporrà melodie e testi che raccontano storie di forza ed eleganza, una vera e propria immersione nell'universo femminile attraverso la musica e le parole.

La magistrale esecuzione a quattro mani delle virtuose del pianoforte, Vera Lizzio e Diana Nocchiero, si intreccerà con le interpretazioni teatrali di Alessandro Sparacino. L'atmosfera dell'Antica Dimora "Il Sultano" aggiungerà un tocco di magia all'evento, creando un'atmosfera intima e coinvolgente che avvolgerà gli spettatori.

L'evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra l'Associazione Musicale Melodica, l'Antica Dimora "Il Sultano" e Piccolo Palcoscenico Produzioni. L'ingresso al pubblico è previsto per le ore 21:00, mentre lo spettacolo inizierà alle 21:30. Il costo del biglietto per questa serata straordinaria è di 10 €, un investimento modesto per una serata di cultura, arte e intrattenimento di alto livello. Info al numero 333 3078309.