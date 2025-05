Donnalucata si prepara ad accogliere il Grand Prix Ibleo giovanile esordienti di atletica

Nell’organizzazione dell’evento sportivo è impegnata l’ ASD Atletica Tre Colli di Scicli che parteciperà anche alle gare con propri atleti. Giovanni esordienti che scenderanno in pista nella 3^ prova del Grand Prix Ibleo giovanile esordienti in programma domani, apartire dalle 16,30, nel campo sportivo di via Trinità a Donnalucata, frazione balneare di Scicli.

Oltre alle gare legate al Grand Prix ibleo sono previste anche gare di contorno per le categorie ragazzi/e e cadetti/e. Nei metri 500 ragazzi/e al vincitore sarà consegnato il premio “Franco Ruscica” per ricordare l’indimenticabile tecnico che ha scoperto e coltivato tanti talenti sciclitani.



