Donnalucata, bonifica a Micenci: via il “pantano” dalla spiaggia

Una storia antica, quasi leggendaria, quella del fiume carsico sotterraneo che attraversa Donnalucata – il cui nome, non a caso, deriva dall’arabo e significa “fonte delle ore” – e che torna a riaffiorare proprio in prossimità del mare. Un fenomeno suggestivo, ma che nel tempo ha anche causato disagi concreti, come il progressivo impaludamento della spiaggia di Micenci, ridotta in alcuni tratti a un acquitrino insalubre.

Questa mattina, però, è stato compiuto un intervento decisivo di manutenzione straordinaria per cercare di risolvere il problema: su iniziativa del Comune e in collaborazione con la Protezione Civile di Ragusa, si è proceduto alla stasatura del pozzo drenante realizzato nel 2015 proprio in quella zona. L’obiettivo è “disinnescare” l’effetto pantano che da anni rende problematico l’accesso e la fruizione del litorale da parte di cittadini e turisti. Il sistema drenante, se tornerà a funzionare a pieno regime, dovrebbe facilitare il deflusso delle acque dolci sotterranee, favorendo così la bonifica naturale dell’arenile.

Il Comune ha fatto sapere che i risultati dell’intervento saranno monitorati quotidianamente. L’obiettivo, anche in vista dell’alta stagione, è restituire alla borgata una delle sue spiagge più belle, liberandola da acque stagnanti e cattivi odori.

