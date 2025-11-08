Donna arrestata: il padre del suo bambino è il fidanzato 14enne di sua figlia

Una vicenda scioccante ha portato all’arresto di una donna di 43 anni nello Stato dell’Illinois. Le autorità accusano la donna di aver concepito un bambino con un ragazzo di appena 14 anni, che all’epoca era l’accompagnatore della figlia della donna a una festa della scuola media.

L’indagine è stata avviata dopo la nascita del bambino nel gennaio 2025. Gli agenti hanno scoperto che il neonato portava il medesimo cognome del ragazzo minorenne. Le autorità hanno quindi richiesto e ottenuto campioni di DNA, che avrebbero confermato la paternità del ragazzo.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati telefoni, dispositivi digitali e materiale fotografico e video che ritraggono immagini sessualmente esplicite tra la donna e il minorenne. I documenti del tribunale indicano che la donna è accusata di due capi d’imputazione per aggressione sessuale su minore (età vittima 13-17 anni) e due capi per possesso di materiale pedopornografico. Ognuna delle accuse può prevedere fino a 15 anni di reclusione, per un totale teorico di 60 anni di pena.

L’arresto è avvenuto nei primi giorni di novembre. La donna è detenuta senza possibilità di cauzione in attesa dell’udienza formale fissata il 4 dicembre. Le autorità hanno avviato anche il procedimento per assicurare la tutela della figlia dell’arrestata e del minore coinvolto.

Il caso ha suscitato una forte reazione della comunità locale. Le istituzioni e le forze dell’ordine hanno sollecitato massima riservatezza e sensibilità, sottolineando che la tutela della vittima minorenne è prioritaria. Al tempo stesso è stato riacceso il dibattito sulla sorveglianza dei contesti scolastici, sulla responsabilità degli adulti che partecipano come accompagnatori a eventi per minorenni e sulla diffusione e contrasto dei contenuti digitali a rischio.

