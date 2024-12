Donazione di organi all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria: un gesto di amore e speranza

In un periodo dell’anno dedicato alla speranza e alla solidarietà, un atto di straordinaria generosità si è concretizzato all’Ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. La famiglia di una paziente di 74 anni, deceduta nel reparto di Rianimazione per una patologia neurologica, ha scelto di donare il fegato e le cornee, regalando una nuova opportunità di vita a pazienti in attesa di trapianto.

Dopo l’accertamento di morte cerebrale, è intervenuta l’équipe multidisciplinare dell’ospedale, in stretta collaborazione con i colleghi dell’ISMETT di Palermo, per effettuare il prelievo degli organi. Il complesso intervento ha coinvolto professionisti di diversi reparti, tra cui Anestesia e Rianimazione, Neurologia, Oculistica e il blocco operatorio, tutti uniti da un impegno comune: trasformare il dolore in speranza.

Le parole del Direttore Generale dell’Asp

Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha sottolineato il valore simbolico e pratico della donazione: “In un momento di grande sofferenza, questa famiglia ha scelto di compiere un atto di immensa generosità, offrendo ad altri la possibilità di rinascere. La donazione di organi è un gesto che ci ricorda l’importanza della solidarietà e dell’amore verso il prossimo, valori che rafforzano il senso di comunità e la fiducia nella vita.”

L’intervento, eseguito con grande sensibilità e professionalità, è un esempio concreto di come la collaborazione tra strutture sanitarie e il lavoro di squadra possano produrre risultati straordinari. L’alleanza tra l’Ospedale di Vittoria e l’ISMETT di Palermo rappresenta un modello virtuoso, capace di garantire il successo in situazioni così delicate e di alto impatto emotivo.

La scelta della famiglia della paziente è un messaggio potente per tutta la comunità.

