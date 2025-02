Domani, 6 febbraio, la sepoltura della donna trovata morta nella sua casa a Comiso

Sarà seppellita domani Maria Melilli, la donna di 96 anni trovata cadavere nella sua abitazione di via Righi a Comiso. La donna era morta probabilmente nel marzo 2023, per cause naturali. Il figlio con cui viveva, un infermiere di 58 anni, ne aveva tenuto celato il corpo nella sua casa, in camera da letto, senza dire nulla, anzi raccontando che la madre si trovava in una struttura sanitaria per anziani. Non si sa ancora se sarà officiato un rito funebre.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa, continua. Il figlio è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata, poiché l’assegno pensionistico della madre continua ad arrivare regolarmente sul suo conto. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto dell’infermiere, se sia dovuto a un fatto economico o ad altre motivazioni.

© Riproduzione riservata