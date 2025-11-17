Dispositivi elettronici, sprechi e riciclo: Modica scende in campo per la Settimana Europea contro i rifiuti

Il Comune di Modica rinnova il proprio impegno ambientale partecipando anche nel 2025 alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), in programma dal 22 al 30 novembre. L’iniziativa, riconosciuta a livello internazionale, mira a sensibilizzare cittadini, scuole, imprese e istituzioni sulla riduzione dei rifiuti e sulla promozione di comportamenti sostenibili. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore Samuele Cannizzaro.

RAEE: un’emergenza in crescita

Il tema scelto per l’edizione 2025 è dedicato ai RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, una delle tipologie di scarto in più rapida crescita in Europa. Smartphone, computer, piccoli elettrodomestici e dispositivi digitali rappresentano una quota sempre più significativa dei rifiuti prodotti e richiedono processi di raccolta e smaltimento specifici per evitare contaminazione ambientale e spreco di materiali recuperabili.

Modica, attraverso il proprio Ufficio Ecologia, ha programmato una serie di azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, puntando su informazione, responsabilità nell’uso dei dispositivi e corretta gestione del conferimento.

La campagna: un gesto simbolico per ricordare l’importanza dei comportamenti quotidiani

Per promuovere la partecipazione alla SERR, l’assessorato all’Ecologia ha diffuso un’immagine che richiama un gesto semplice ma significativo: premere il pulsante di spegnimento.

L’obiettivo è ricordare ai cittadini che la sostenibilità passa anche dalle piccole azioni quotidiane: spegnere gli apparecchi inutilizzati, ridurre gli sprechi energetici, preferire la riparazione alla sostituzione.

La campagna invita inoltre a utilizzare i centri di raccolta RAEE, un servizio gratuito che permette di avviare al corretto riciclo componenti preziosi e di evitare il rilascio di sostanze inquinanti.

Un percorso di sostenibilità che coinvolge tutta la città

La partecipazione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta un tassello nella strategia complessiva del Comune di Modica, impegnato nel miglioramento della raccolta differenziata, nella diffusione di buone pratiche e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Durante i giorni della SERR, l’Ufficio Ecologia proporrà attività e campagne mirate, invitando i cittadini a: utilizzare i dispositivi elettronici in modo responsabile, evitare sostituzioni premature, conferire correttamente i RAEE, promuovere comportamenti sostenibili in famiglia e nella comunità.

