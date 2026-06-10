Disinfestazione a Ragusa e Marina: ecco il calendario degli interventi

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Nuovi interventi di disinfestazione in programma sul territorio comunale di Ragusa. L’A.T.I. composta da Impresa Ecologica Busso Sebastiano Srl, Ciclat e IGM, che gestisce il servizio per conto del Comune di Ragusa, ha comunicato il calendario delle operazioni che interesseranno sia il centro urbano che le aree periferiche e rurali.

I trattamenti saranno effettuati nelle ore notturne, a partire dall’una di notte, secondo un programma articolato su tre giornate.

Il primo intervento è previsto nella notte tra il 15 e il 16 giugno e interesserà Ragusa Ibla, San Giacomo e numerose contrade della zona rurale. Le operazioni riguarderanno, tra le altre, le aree di Tre Casuzze, Conservatore, Cirone, Monachella, Nunziata, Cisternazzi, Puntarazzi, Ginestra, Cimillà, Pozzillo, Poggio del Sole e Serra Limena. Coinvolte anche diverse aree verdi cittadine, la Vallata Santa Domenica, il Mercato ortofrutticolo, la discarica e le ville comunali.

La notte successiva, tra il 16 e il 17 giugno, gli interventi si sposteranno nelle zone esterne di Marina di Ragusa e nelle principali contrade del litorale. Il programma comprende Branco Piccolo e Branco Grande, Passo Marinaro, Punta Braccetto, Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, la zona del Castello di Donnafugata, oltre a numerosi villaggi e insediamenti residenziali tra cui Villaggio Santa Maria degli Angeli, Villaggio Orchidea, Villaggio Camemi, Villaggio 2000 e Villaggio Primavera.

L’ultimo intervento è previsto nella notte tra il 18 e il 19 giugno e interesserà gran parte della città di Ragusa. Le operazioni coinvolgeranno numerosi quartieri e assi viari, tra cui viale del Fante, via Roma, piazza Libertà, viale Sicilia, la zona dell’ospedale, via Risorgimento, piazza San Giovanni, corso Italia, viale Europa, via Archimede, viale dei Platani, il quartiere Selvaggio e l’area di Palazzo Uccello.

L’azienda incaricata raccomanda ai cittadini di adottare alcune precauzioni durante gli interventi. In particolare si invita a evitare l’esposizione all’esterno di alimenti e biancheria e a tenere chiuse porte, finestre e imposte durante le operazioni di disinfestazione.

Gli interventi rientrano nel programma periodico predisposto dall’amministrazione comunale per il controllo degli insetti e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie del territorio, soprattutto in vista dell’aumento delle temperature e della stagione estiva.

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