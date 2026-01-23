Discobus confermato a Ragusa: servizio gratuito per Arcadia anche nel 2026

Il Discobus di Ragusa si conferma un servizio apprezzato e strategico per la mobilità condivisa e la sicurezza stradale. Dopo il successo registrato durante il periodo delle festività, l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare il servizio anche nei prossimi mesi, garantendo collegamenti da e per la discoteca Arcadia (Koala).

Ad annunciarlo sono gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, insieme alla consigliera comunale Carla Mezzasalma, che sottolineano come l’iniziativa rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Il servizio nasce infatti da un lavoro sinergico tra il Comune di Ragusa, la discoteca Arcadia e la ditta di trasporti Tumino.

Il Discobus sarà attivo nelle serate del 31 gennaio, 14 febbraio, 5 aprile e 6 aprile 2026, in attesa della programmazione per la stagione estiva. Eventuali modifiche o nuove date saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali dell’ente.

Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione tramite apposito modulo online che verrà pubblicato alcuni giorni prima di ciascuna data sui canali social e sul sito istituzionale del Comune. Per la serata del 31 gennaio, il link è già disponibile. La prenotazione dovrà essere effettuata una sola volta per persona, entro i termini indicati, e sarà gestita in ordine cronologico di arrivo.

A conclusione della raccolta delle richieste, gli utenti riceveranno una mail di conferma con l’orario assegnato e le indicazioni dettagliate per la corsa prenotata. Il servizio prevede corse di andata e ritorno con partenza da Ibla, Scalo Merci e Marina di Ragusa, assicurando rientri notturni scaglionati fino alle prime ore del mattino.

Il Discobus è totalmente gratuito e ha l’obiettivo di promuovere una movida più sicura e responsabile, riducendo l’uso dei mezzi privati e il rischio legato alla guida notturna. L’Amministrazione raccomanda la massima puntualità alle fermate e il rispetto degli orari comunicati.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali, i cittadini sono invitati a consultare esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Ragusa.

