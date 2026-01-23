Da oggi, 23 gennaio 2026, prende il via il trasferimento dei servizi sanitari della città di Chiaramonte Gulfi presso la nuova Casa della Comunità (CdC) Spoke di Villaggio Gulfi. La struttura rappresenta un’evoluzione dell’offerta sanitaria locale, centralizzando quasi tutti i servizi precedentemente distribuiti sul territorio. I servizi interessati dal trasferimento includono il PTE, il 118, […]
Discobus confermato a Ragusa: servizio gratuito per Arcadia anche nel 2026
23 Gen 2026 15:16
Il Discobus di Ragusa si conferma un servizio apprezzato e strategico per la mobilità condivisa e la sicurezza stradale. Dopo il successo registrato durante il periodo delle festività, l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare il servizio anche nei prossimi mesi, garantendo collegamenti da e per la discoteca Arcadia (Koala).
Ad annunciarlo sono gli assessori Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi, insieme alla consigliera comunale Carla Mezzasalma, che sottolineano come l’iniziativa rappresenti un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Il servizio nasce infatti da un lavoro sinergico tra il Comune di Ragusa, la discoteca Arcadia e la ditta di trasporti Tumino.
Il Discobus sarà attivo nelle serate del 31 gennaio, 14 febbraio, 5 aprile e 6 aprile 2026, in attesa della programmazione per la stagione estiva. Eventuali modifiche o nuove date saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali dell’ente.
Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione tramite apposito modulo online che verrà pubblicato alcuni giorni prima di ciascuna data sui canali social e sul sito istituzionale del Comune. Per la serata del 31 gennaio, il link è già disponibile. La prenotazione dovrà essere effettuata una sola volta per persona, entro i termini indicati, e sarà gestita in ordine cronologico di arrivo.
A conclusione della raccolta delle richieste, gli utenti riceveranno una mail di conferma con l’orario assegnato e le indicazioni dettagliate per la corsa prenotata. Il servizio prevede corse di andata e ritorno con partenza da Ibla, Scalo Merci e Marina di Ragusa, assicurando rientri notturni scaglionati fino alle prime ore del mattino.
Il Discobus è totalmente gratuito e ha l’obiettivo di promuovere una movida più sicura e responsabile, riducendo l’uso dei mezzi privati e il rischio legato alla guida notturna. L’Amministrazione raccomanda la massima puntualità alle fermate e il rispetto degli orari comunicati.
Per aggiornamenti e informazioni ufficiali, i cittadini sono invitati a consultare esclusivamente i canali istituzionali del Comune di Ragusa.
