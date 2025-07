Disabile travolto sulle strisce e abbandonato con 20 euro: Catania sotto shock

Un giovane con disabilità intellettiva è stato investito lungo la circonvallazione di Catania, mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. A travolgerlo un’auto con a bordo tre adulti, che dopo l’impatto hanno compiuto un gesto tanto surreale quanto inaccettabile: lo hanno caricato in macchina, lasciato davanti alla sede della cooperativa Controvento, gli hanno messo in mano 20 euro e sono spariti, senza nemmeno allertare i soccorsi.

Il racconto arriva proprio dalla cooperativa, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto in un post su Facebook, chiedendo giustizia e responsabilità.

“Salvo è ricoverato in ospedale – si legge nel post – ha fratture multiple e scomposte ai piedi. Non potrà camminare per settimane. Non potrà partire per la vacanza che sognava da mesi con i suoi amici.”