“DialoCanto”: 700 giovani voci in coro a Modica per celebrare la diversità e l’unione

Un messaggio potente, vibrante, fatto di note, voci e speranza: saranno 700 studenti delle scuole modicane a dar vita a “DialoCanto”, l’evento promosso dall’assessorato alle Politiche educative e sociali in occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 18 sulla scalinata di San Pietro.

A presentare l’iniziativa è l’assessore Concetta Spadaro, che ha fortemente voluto un momento collettivo di espressione, riflessione e bellezza condivisa. Settecento alunni, provenienti dai quattro istituti comprensivi modicani, si esibiranno in un grande coro, accompagnati da brani orchestrali e coreografie curate dal Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga”. Un evento che, oltre al forte valore simbolico, sarà una vera festa di voci, suoni e colori, capace di coinvolgere l’intera comunità cittadina.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali del calendario cittadino dedicato alla promozione dei valori dell’inclusione e del dialogo interculturale. In un periodo storico in cui la parola “diversità” è spesso vissuta come ostacolo, Modica sceglie di cantare l’unione come risposta, affidandosi all’entusiasmo dei più giovani.

© Riproduzione riservata