Diagnostica per Immagini: nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla all’ospedale di Vittoria

Questa mattina l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria ha ufficialmente inaugurato le nuove apparecchiature di diagnostica per immagini, tra cui la nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla, già operativa da alcuni giorni. La cerimonia ha visto la partecipazione della Direzione Strategica dell’ASP, delle autorità civili, militari e religiose, e ha rappresentato un importante passo nel percorso di aggiornamento tecnologico del presidio ospedaliero.

La Risonanza Magnetica, collocata al piano terra in un’area strategica tra Radiologia e Pronto Soccorso, è stata acquisita tramite piattaforma Consip con il supporto dell’U.O.C. Provveditorato, grazie a un finanziamento di 1.099.220 euro a valere sul PNRR – Missione 6 Salute. I lavori di installazione, coordinati dal Servizio Tecnico per circa 400 mila euro, sono stati realizzati con risorse del bilancio aziendale.

La nuova tecnologia garantisce immagini ad alta risoluzione, riduce i tempi di scansione fino al 50% e minimizza il rumore, offrendo un’esecuzione più confortevole anche per pazienti portatori di protesi.

Nei mesi precedenti, il percorso di rinnovamento della diagnostica per immagini del “Guzzardi” aveva già visto l’attivazione di:

TAC a 128 strati , che consente immagini estremamente dettagliate in tempi rapidi, con una significativa riduzione della dose radiante;

, che consente immagini estremamente dettagliate in tempi rapidi, con una significativa riduzione della dose radiante; Sistema radiologico telecomandato digitale, che, grazie al lettino radiotrasparente manovrabile a distanza, riduce al minimo lo spostamento dei pazienti e garantisce immagini di alta qualità, ottimizzando le esposizioni ai raggi X.

«L’attivazione di queste tecnologie – ha dichiarato il Direttore generale Giuseppe Drago – rappresenta un investimento strategico per il nostro territorio. La nuova Risonanza Magnetica ci permette di migliorare ulteriormente la capacità di risposta ai bisogni diagnostici, riducendo i tempi d’attesa e aumentando tempestività e accuratezza degli esami. Insieme alla TAC e al telecomandato digitale, queste dotazioni ci consentono di offrire servizi sempre più completi, aggiornati e adeguati alle esigenze della comunità».

© Riproduzione riservata