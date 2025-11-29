Decessi sospetti per ameno 10 bambini americani: si indaga, ma non ci sono conferme, su possibili legami con vaccini covid

Gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione un tema delicato: la Food and Drug Administration (FDA) sta infatti valutando la possibilità che alcune morti tra bambini possano essere in qualche modo collegate alla vaccinazione contro il COVID-19. Non ci sono conferme dirette ma le autorità sanitarie americane stanno valutando la possibile correlazione. Va ricordato, ad esempio, che il ministro della Salute degli Usa, ha note posizioni novax.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, Vinay Prasad, tra i principali esponenti della regolamentazione dei vaccini alla FDA, avrebbe indicato come le analisi interne suggeriscano un possibile legame tra i vaccini e alcuni decessi infantili, anche se non esistono conferme definitive. Reuters ha riferito che l’agenzia starebbe indagando su almeno dieci casi, con la miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) tra le cause sospette.

Al momento, però, non è stato stabilito se i vaccini siano effettivamente la causa dei decessi, né sono stati indicati produttori o tipologie di vaccino coinvolti. La FDA non ha fornito ulteriori dettagli sui singoli casi, e le informazioni disponibili derivano in gran parte da analisi interne e dai report del sistema VAERS, utilizzato per segnalare possibili effetti collaterali dei vaccini. Va sottolineato che la registrazione su VAERS non costituisce prova di un nesso causale, ma serve principalmente a indirizzare ulteriori accertamenti.

Gli esperti evidenziano che precedenti valutazioni dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) non avevano evidenziato un collegamento chiaro, ma le recenti dichiarazioni della FDA sembrano indicare un ripensamento interno: l’agenzia starebbe considerando requisiti più severi per la sicurezza e la trasparenza dei dati sui vaccini, compresi studi più approfonditi e periodi di osservazione più lunghi.

Già a settembre alcune notizie, riportate dal Berliner Zeitung, segnalavano indagini interne su circa 25 decessi di bambini dopo vaccinazioni COVID-19, ma anche allora le cause non erano state chiarite. Le attuali dichiarazioni rappresenterebbero il primo segnale pubblico di una rivalutazione interna all’agenzia.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la FDA presenterà le nuove normative nelle prossime settimane. La direzione indicata sembra mirare a rafforzare la sicurezza e la trasparenza, pur restando in una fase di studio e valutazione senza conclusioni certe.

