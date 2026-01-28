Dallo Spoke all’Hub: tour inaugurale dell’assessore Faraoni lunedì tra Scicli, Modica, Ragusa, Chiaramonte e Vittoria

Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle più recenti riforme regionali e nazionali.

La prima tappa è prevista a Scicli alle 10.30, all’ospedale “Busacca”, padiglione F, per l’inaugurazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA), istituito in attuazione della Legge regionale n. 26 del 2024 sulle dipendenze patologiche. Una struttura innovativa, pensata per offrire risposte immediate, integrate e multidisciplinari a persone con problematiche di dipendenza, rafforzando la rete dei servizi sanitari e sociali sul territorio. Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa, seguito da un coffee break.

La visita proseguirà a Modica alle 12.00 con l’inaugurazione del nuovo Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Maggiore–Baglieri”, un intervento che potenzia in modo significativo la capacità di risposta dell’ospedale in ambito critico e di emergenza. Alle 13.00 l’assessore Faraoni si sposterà a Ragusa per la visita al Reparto di Radioterapia Oncologica del presidio “Maria Paternò Arezzo”, struttura di riferimento per la cura dei pazienti oncologici dell’intera provincia.

Nel pomeriggio, alle 15.00, tappa a Chiaramonte Gulfi per l’inaugurazione della Casa della Comunità – Spoke in contrada Pezze, uno dei presidi cardine della nuova sanità di prossimità prevista dal PNRR, pensata per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e ridurre il ricorso improprio agli ospedali. Il tour si concluderà a Vittoria, dove alle 16.00 sarà inaugurata la Casa della Comunità – Hub di via dell’Acate, seguita alle 16.45 dall’inaugurazione del nuovo Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Guzzardi”.

