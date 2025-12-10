Dalla vulnerabilità alla forza: “Amel” racconta storie di giovani donne migranti a Scicli

Appuntamento venerdì alle 17.30 per finire alle 19.30 con la presentazione del cortometraggio “Amel” in programma nella Chiesa Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna. Il lavoro è promosso da Terre des Hommes Italia con il sostegno di Eni Plenitude, “L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del percorso psicosociale realizzato con un gruppo di giovani donne di seconda generazione del territorio di Scicli che, attraverso un laboratorio espressivo e incontri di gruppo, hanno costruito insieme una riflessione sul coraggio, la libertà e l’identità. Il cortometraggio ‘Amel’, è il risultato concreto di questo percorso, una narrazione collettiva che dà voce a ragazze spesso invisibili trasformando il silenzio in parola e la vulnerabilità in una forza rigenerativa – spiega Michele Acampora, Field Coordinator Terre des Hommes Ragusa – sarà per noi un onore condividere questo momento di restituzione alla comunità per continuare a costruire insieme spazi di ascolto, partecipazione e diritti per le giovani donne del territorio”. A seguire, dalle ore 19.45 in collaborazione con “Mediterranean Hope – Casa delle Culture “, sita in corso Mazzini con un proprio impegno nel campo della solidarietà, si terrà un aperitivo aperto alla comunità per festeggiare la chiusura del progetto promosso da Terre des Hommes e gli undici anni di presenza sul territorio del progetto MH – Casa delle Culture in un spirito di unione e solidarietà cui guardano le due espressioni che operano nel mondo dell’immigrazione da tempo.

© Riproduzione riservata