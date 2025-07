Dal musical al cabaret, sei notti d’arte sotto il cielo ragusano

Sei serate, un anfiteatro immerso nella quiete estiva, il profumo della macchia mediterranea e la bellezza del teatro sotto le stelle. È questa la formula vincente di “Arte sotto le Stelle”, la nuova rassegna culturale promossa da Simone Mazzone per I Cortili del Resort Poggio del Sole, lungo la strada Ragusa–Marina. Un viaggio tra musical, cabaret e teatro d’autore, con protagonisti di livello nazionale e compagnie siciliane applaudite nei maggiori festival regionali.

Si parte domenica 6 luglio con un’esplosione di musica e leggenda: il musical “La ballata di Robin Hood” della compagnia Il Cuore di Argante, scritto e diretto da Giuseppe Spicuglia con musiche originali di Giuseppe Cugno. Una storia universale, resa ancora più epica dalla scenografia naturale dell’anfiteatro all’aperto, pronta a conquistare grandi e piccoli.

Il 20 luglio arriva “Annie”, il celebre musical portato in scena dalla compagnia Gli Armonici, rivisitato con sensibilità siciliana. Un inno alla speranza, perfetto per queste notti estive in cui anche la cultura vuole essere luce.

La grande tradizione teatrale italiana sarà celebrata il 27 luglio con “Il mio primo Eduardo”, omaggio al genio di Eduardo De Filippo, firmato dalla compagnia ArTeatro di Avellino. Tra sorrisi, poesia e malinconia, lo spettacolo ripercorre i capolavori del maestro partenopeo.

Per la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto, i riflettori si accendono sulla Compagnia Godot, con lo spettacolo poetico e visionario “Quando sorgono gli astri per bere dalla luna”, una serata incantata tra letture, musica dal vivo e stelle cadenti.

La comicità esplosiva di Barbara Foria sarà protagonista il 17 agosto. Artista brillante e affilata, volto noto della tv e della stand-up comedy italiana, porterà a Poggio del Sole una serata ironica e divertente tra sketch esilaranti e riflessioni pungenti sulla vita quotidiana.

Chiusura il 27 agosto con una pièce intima e suggestiva: “Vicino ad un grande giardino – Appunti di viaggio”, con Alessandro Romano e Giuseppe Sarta, per una riflessione dolce e profonda sui sentieri dell’anima e della memoria.

Il claim dell’iniziativa, “Dal sole alla scena, nel cerchio del Poggio”, sintetizza l’anima di questa prima edizione, che ambisce a diventare punto di riferimento culturale delle estati ragusane. “Un cartellone vario, colto e popolare al tempo stesso – sottolinea Simone Mazzone – che vuole offrire al nostro territorio un’esperienza emozionale, culturale e aggregativa, in una cornice unica come l’anfiteatro del Poggio del Sole”.

Un’occasione rara per vivere arte, emozione e bellezza sotto il cielo notturno della Sicilia. Info e prenotazioni: 340 0758158

