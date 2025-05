Dal cuore della Sicilia al dancefloor globale: tornano i Gameboys con “Dale”

È un grido che chiama al movimento, un battito che nasce dalla terra e conquista la pista: si chiama “Dale” il nuovo singolo dei Gameboys, il duo di producer siciliani che da tempo sta lasciando il segno nel panorama della musica elettronica indipendente. Il brano, in uscita giovedì 9 maggio per l’etichetta Sonoros, è un concentrato di energia, contaminazioni e identità sonora.

Un viaggio tribale nel cuore del beat

“Dale” è molto più di una traccia da club: è un inno tribale costruito su percussioni potenti, linee di basso ipnotiche e un vocal che cattura sin dal primo ascolto. Un brano pensato per far esplodere i dancefloor ma che, al tempo stesso, rivendica le radici del duo, cresciuto tra paesaggi mediterranei e influenze globali. Afro house, tech house e vibrazioni latine si fondono in un mix pulsante, capace di accendere la notte e lasciare il segno.

Una crescita che si sente, un’identità che si afferma

Dopo il successo di “In the Music”, i Gameboys alzano l’asticella con un sound più maturo, definito, riconoscibile. “Dale” segna una tappa decisiva nella loro evoluzione artistica, strizzando l’occhio ad artisti internazionali come Hugel, Andruss, Bontan e Bob Sinclar, ma filtrando il tutto attraverso una cifra stilistica personale, fatta di studio, passione e orgoglio siciliano.

Già testata nei dj set, pronta a invadere le piattaforme

Il brano ha già cominciato a circolare nei set dei Gameboys, ricevendo ottimi riscontri tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Ma dal 9 maggio, “Dale” sarà ufficialmente disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, pronta a contagiare ascoltatori e dj di tutta Italia (e oltre) con il suo richiamo irresistibile.

Link per ascoltare e scaricare la traccia in “promo”: https://www.dropbox.com/scl/fo/awvn4m17b2xbmi9wcor22/ALdUDbpcPfGKmjQeRsXuMh8?rlkey=yg9qu2338tub4nllx1cu0itho&dl=0

© Riproduzione riservata