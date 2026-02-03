Da una chiamata al 112 si scopre attività di spaccio: intervento per una famiglia porta all’arresto di un pusher

Una chiamata al numero di emergenza ha dato il via a un’operazione che si è conclusa con un arresto per spaccio di droga. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 42 anni, pregiudicato vittoriese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento della Polizia è scattato dopo la segnalazione di un giovane di 23 anni che, contattando la sala operativa, ha riferito che la propria moglie sarebbe stata trattenuta contro la sua volontà all’interno di un’abitazione. I poliziotti della Volante sono arrivati rapidamente sul posto, dove il giovane ha confermato che la donna e il figlio si trovavano all’interno della casa di un uomo di 42 anni.

Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato i tre presenti ma anche evidenti tracce di sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione, che ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di cocaina già suddivisa in dosi, strumenti per il confezionamento e denaro contante, nascosto all’interno della fodera di un cuscino.

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è risultato positivo al test per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli elementi raccolti hanno rafforzato il quadro accusatorio, portando all’arresto immediato per detenzione ai fini di spaccio.

Terminate le formalità di rito, il 42enne è stato condotto presso la Casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda, compresa la presenza della donna e del minore all’interno dell’abitazione.

