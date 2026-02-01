Da Ragusa a Bergamo: ricercato per traffico di droga si consegna ai Carabinieri

Si è consegnato spontaneamente ai carabinieri un 30enne originario della provincia di Ragusa, ma residente nel Bergamasco, ricercato nell’ambito di una vasta indagine sul traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato nella mattinata del 26 gennaio presso la stazione dei carabinieri di Bergamo, in via delle Valli.

Il giovane era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R. dei carabinieri di Bergamo, conclusasi il 5 novembre 2024. L’indagine aveva permesso di ricostruire le attività di due gruppi criminali collegati, dediti all’acquisto, al trasporto e alla vendita di ingenti quantitativi di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana.

Nel corso delle operazioni, gli investigatori avevano già proceduto all’arresto di altri soggetti coinvolti e al sequestro di oltre 16 chilogrammi di marijuana, quasi 4 chilogrammi di hashish, somme di denaro contante, un’arma da fuoco e munizioni. Dopo l’avanzamento delle indagini, il 30enne aveva lasciato il territorio nazionale, rendendosi irreperibile.

La sua fuga si è conclusa il 26 gennaio 2026, quando l’uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri, dove è stato formalmente arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico di stupefacenti condotto dall’Arma dei carabinieri nel Nord Italia, con ramificazioni che coinvolgono anche il territorio siciliano.

© Riproduzione riservata