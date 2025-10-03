Da Pozzallo a Lourdes con la bandiera della propria città per farla benedire: l’avventura di tre giovani

Il trio è composto da Salvo Terranova, ideatore del progetto, Gaetano Bommarito e Mattia Respighi. Tutti e tre partiranno domenica da Pozzallo per raggiungere, dopo sette giorni di viaggio a bordo di un’auto messa a disposizione da uno dei partner, la cittadina francese di Lourdes. Con loro viaggerà anche la bandiera della città di Pozzallo, la città di Giorgio La Pira il sindaco santo che ha fatto della pace la sua icona di vita. A Lourdes i tre giovani chiederanno la benedizione del vessillo pozzallese per riconsegnarlo, al rientro in città, al sindaco Roberto Ammatuna. Lo stesso primo cittadino che, al momento della partenza, consegnerà ai tre giovani la bandiera. Venti gli sponsor che hanno “sposato” l’idea. “Lungo il percorso attraverseremo diverse tappe in Italia e in Francia, creando contenuti di intrattenimento ironici e valorizzazione del territorio, che saranno poi raccolti in una sorta di film-puntata dedicata e pubblicata sul nostro canale YouTube, fruibile anche su Smart TV. In questo modo daremo visibilità non solo agli sponsor ma anche alle eccellenze della nostra terra – spiega Salvo Terranova – oltre a Pozzallo, desideriamo infatti valorizzare i prodotti tipici modicani”.

