Da Catania ci sarà un’esclusiva rotta per Lourdes

Volotea torna ad annunciare importanti novità presso lo scalo di Catania: dal 1° di aprile, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Lourdes. La rotta verso la nota località occitana verrà operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero.



Grazie all’avvio della nuova rotta, i passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno raggiungere comodamente e a prezzi concorrenziali una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes.

