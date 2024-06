Bruca pulita. I volontari in campo fra spiaggia e piazzetta

I protagonisti un gruppo di volontari, la frazione di Bruca la zona designata per l’intervento di bonifica da residui lapidei e plastica. La stagione estiva è già iniziata e la borgata sciclitana ha visto ai piedi del suo promontorio l’attiva azione di un gruppo capeggiato dal consigliere comunale Salvatore Causarano. Con lui residenti e villeggianti che amano questo tranquillo e civettuolo angolo del litorale sciclitano dove ancora si è ha la possibilità di vedere le dune di sabbia e viverci fra discese e salite in mezzo alla sabbia dorata delle aree del Mediterraneo.

Pulizia e sensibilizzazione alla base del progetto.

Puntuale come da qualche anno Bruca fa da sé. Il fai da te è diventato un motto che incarna il bisogno di pulizia e di rispetto dei luoghi “Un bel momento all’insegna dell’ecologia e della sensibilizzazione ambientale – afferma il sindaco Mario Mario – promossa dalla collaborazione tra il Comitato Bruca e con il patrocinio del Comune, l’iniziativa di ieri ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari nella raccolta di rifiuti lungo l’arenile e nelle aree circostanti. Ringrazio i volontari di Plastic Free, il Comitato Bruca ed i cittadini intervenuti, in particolare il consigliere comunale Salvatore Causarano che si è fatto promotore di questa bella mattinata spesa a favore dell’ambiente. Nelle prossime settimane si terranno ulteriori momenti di clean up per contribuire a tenere pulita la terra dei nostri figli e nipoti”.

