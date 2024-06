Viabilità di Punta Braccetto, accordo tra le Polizie locali di Santa Croce e Ragusa

Le polizie locali di Santa Croce Camerina e Ragusa collaboreranno intensamente a Punta Braccetto durante la stagione estiva, grazie a un accordo sottoscritto questa mattina. Dal primo luglio al 15 settembre, le pattuglie dei due Comuni opereranno liberamente nella località marinara, senza vincoli territoriali, per gestire la viabilità e controllare il rispetto del codice della strada.

Il protocollo

Questo protocollo, firmato dal vicesindaco di Santa Croce Camerina, Francesco Dimartino, e dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, alla presenza dei comandanti dei rispettivi Corpi di Polizia municipale, mira a ottimizzare le risorse umane dei due comandi. “Con questo protocollo – ha dichiarato il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – consentiamo ai nostri vigili urbani e a quelli del Comune di Ragusa di operare con maggiore libertà in un periodo in cui Punta Braccetto vede un significativo aumento della popolazione residente e dei turisti che frequentano le strutture ricettive. Auspichiamo ovviamente che tutti rispettino le regole.”

L’accordo è stato pensato per migliorare l’efficacia delle operazioni di controllo e sicurezza in una zona che, durante l’estate, diventa particolarmente affollata. Questa sinergia tra le forze di polizia locale dei due Comuni dovrebbe garantire una gestione più fluida e coordinata delle esigenze del territorio, migliorando la qualità della vita per residenti e turisti.

© Riproduzione riservata