Da oggi ripartono le isole ecologiche mobili sul litorale ispicese. Calendario e postazioni per smaltire i rifiuti

Dopo il battesimo dello scorso anno il Comune di Ispica, di concerto con la ditta Impregico che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio, ha reso noti i luoghi dove conferire i rifiuti. Sono tutti fuori dal perimetro urbano ed insistono sulla fascia costiera da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza ed in alcune zone rurali.

Undici in tutto gli appuntamenti in calendario dal lunedì al sabato.

Dal lunedì al sabato: tutti i giorni il conferimento nelle isole ecologiche mobili (IEM) con questi orari e nelle seguneti postazioni. Dalle 6 alle 9 nei pressi dell’Asca; dalle 6 alle 10 in via del Melograno; dalle 7.30 alle 19 nei pressi della Stazione di servizio Giap strada provinciale 67; dalle 8 alle 18 in via del Villaggio; dalle 8 alle 18 a Punta Castellazzo; dalle 9.30 alle 14.30 nei pressi della Stazione di servizio Giap strada provinciale 67; dalle 7 alle 19,30 in viale Kennedy; dalle 7 alle 18.30 in via della Malva; dalle 7 alle 18.30 in via Ucca Marina; dalle 6.30 alle 11 a Maccone Bianco, dalle 8 alle 18 18 in via del Villaggio, dalle 11.30 alle 19.30 all’incorcio di contrada Iannazzo, dalle 10.30 alle 19 in via Mare Sud.

La domenica il conferimento di organico, plastica, carta, vetro e rifiuto non riciclabile è previsto in viale Kennedy dalle 16 alle 19.15, nella zona di Mare Sud dalle 14.30 alle 17, in via del Villaggio dall1 15 alle 17.45 ed in contrada Ianazzo dalle 15.30 alle 18.30.

I rifiuti ingombranti e gli sfalci di potature possono essere conferiti nel CCR di via Gandhi dal lunedì a sabato dalle 6 alle 12.30 oppure ritirati dietro prenotazione al 800195314.

Il servizio viene garantito in tutto l’arco della settimana.

Un servizio fondamentale e soprattutto un servizio che tiene conto delle esigenze del territorio dove evitare il proliferare delle discariche abusive è una delle priorità dell’Amministrazione Leontini. La fascia costiera, su tutto il lungo litorale da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza, e le zone rurali saranno servite con queste isole ecologiche mobili fino a tutto metà settembre.

